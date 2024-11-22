ضمن مبادرة بداية.. إجراء17 عملية مياه بيضاء في يوم واحد بمستشفي الغردقة العام

نجح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام، اليوم ، في إجراء 17 عملية مياه بيضاء خلال يوم، في إنجاز طبي يضاف الي مستشفي الغردقة العام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"والتي تهدف إلى القضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية مجانية وشاملة للمواطنين.

تم هذا الإنجاز تحت، رعاية، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومتابعة الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وإشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة متكاملة لتقليل فترات الانتظار بين المرضى وإجراء التدخلات الجراحية مجانًا، مما يسهم في رفع العبء المادي عن الأسر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

قاد فريق العمل الدكتور حسام زيادة، أستاذ جراحة العيون بجامعة الأزهر، وشارك معه نخبة من أطباء الرمد: د. أسامة بدير- د. ميريل ميشيل- د. شيماء محمد - د. إسراء حجاج - د. ندا أحمد - د. إلهام جميل.

إلى جانب فريق تمريض متميز من قسم العمليات والقسم الداخلي، ساهموا جميعًا في إنجاح هذا الحدث بفضل تجهيزات طبية حديثة وكفاءات مؤهلة.

وفي ختام الحدث، أشاد الدكتور إسماعيل العربي بجهود الدكتور كريم شبراوي، مدير مستشفى الغردقة العام، وجميع أفراد الفريق الطبي والإداري، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي في تحقيق هذا الإنجاز، ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في خدمة المرضى.

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