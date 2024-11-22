الأهلي يسقط في "فخ" التعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري.. صور

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “السلام” بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز “دوري نايل”.

تقدم الأهلي عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 66، وأدرك اللاعب الجابوني فان ديرك التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة 87

وأهدر إمام عاشور ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري

وبعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالتعادل رفع فريق الأهلي رصيده إلى 7 نقاط تصدر بها جدول الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز والاتحاد السكندري الذي وصل إيضا إلى النقطة 7 .

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز “دوري نايل”.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيي عطية الله -خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا

وأعلن بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر لمواجهة الأهلي، التي تجمع الفريقين على ملعب “السلام” في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.



تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي



حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عبدالله بكري - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - ناصر ناصر - فادي فريد

خط الهجوم: فان ديرك - إيمانويل.