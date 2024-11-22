إمام عاشور يهدر ضربة جزاء.. الأهلي يفشل في الوصول لمرمى الاتحاد السكندري بالشوط الأول

فرض فريق الاتحاد السكندري التعادل السلبي على النادي الأهلي في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “السلام” بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز “دوري نايل”.

وأهدر إمام عاشور فرصة تقدم الأهلي في الشوط الأول بعدما ضيع ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 44

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز “دوري نايل”.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيي عطية الله -خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: إمام عاشور - معمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا

موقف الأهلي والاتحاد في الدوري

يحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، من انتصارين، ويليه الزمالك في الوصافة، ثم الاتحاد السكندري، بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح المارد الأحمر.

وأعلن بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر لمواجهة الأهلي، التي تجمع الفريقين على ملعب “السلام” في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.



تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي



حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عبدالله بكري - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - ناصر ناصر - فادي فريد

خط الهجوم: فان ديرك - إيمانويل.