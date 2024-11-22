مؤتمر بطب جنوب الوادي يناقش التقنيات الحديثة فى أمراض الباطنة والكلى

ناقش المؤتمر السنوى السادس لقسم امراض الباطنة بطب جامعة جنوب الوادي الجديد فى مجالات الطب المختلفة لأمراض الباطنة والكلى والذى أقيم تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب بحضور اساتذة الباطنة من جامعات اسيوط وقناة السويس والمنيا وأسوان وسوهاج وجنوب الوادي. ونقل الدكتور حسام اسماعيل رئيس المؤتمر تحيات الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة للمشاركين فى المؤتمر وتمنى ان يخرج المؤتمر بتوصيات تفيد طب الباطنة واشار رئيس المؤتمر ان المؤتمر ناقش العديد من الجوانب الطبية المختلفة فى مجال امراض القلب ومناقشة احدث التقنيات والموضوعات حسب الإرشادات العالمية الحديثة مشيرا الى ان المؤتمر يشارك فيه مائة طبيب من المتخصصين فى امراض الباطنة والكلى والقلب. واضاف الدكتور عبدالقادر الهاشمى مقرر المؤتمر ان المؤتمر تناول فى جلساته الجديد فى علم امراض وزراعة الكلى واتباع التقنيات الجديده فى مجال زراعة الكلى وامراضها المختلفة وتم ايضا مناقشة حالات اكلينيكية كانت محجوزه فى المستشفى الجامعى وتم وضع بروتوكول حديث للتعامل مع مثل هذه الحالات.شارك فى المؤتمر أساتذة الباطنة وطلاب كلية الطب بجنوب الوادى.