خالد الصاوي: قلوبنا مع فلسطين ولبنان وأشكر حسين فهمي على تشريف مصر

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته البالغة، بنجاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، .

وقال الصاوي خلال لقائه على قناة DMC : “أتمنى دائمًا أن يكون لدينا احتفالات، وأمور نحن سعداء بها، وهذه الاحتفالات لا تعني إلا أن الحياة تسير ولكن نحن عيننا علي فلسطين ولبنان، وقريبًأ ستكون أيدينا معهم أيضًا”.

وتابع: “أنا أشكر الفنان حسين فهمي، وكل الناس الذين ساعدوه، لأن مهرجان القاهرة هو المهرجان الأهم والأقدم والاعرق ولن نتركه أبدًا يقع منّا، وخير وجه لنا هو حسين فهمي، وفكرة ترميم الأفلام القديمة هي من أجمل الأفكار التي شاهدتها، وأشكر كل من وضع يده في هذا المشروع ولدينا العديد من الأفلام التي تحتاج ترميم”.

وأردف الصاوي: “مثل أفلام شادية ، أفلام يوسف شاهين، وأشعر أن نجيب الريحاني وأفلامه لم تحصل على التقدير الكافي، واتمنى أن يتم ترميم أفلامه، وأحب إذا كان هناك أفلام نحن لا نعرفها للأساتذة الكبار مثل صلاح أبوسيف، اتمنى ترميمها، والأفلام التسجيلية أيضًا، ونحن نمرر التحية لكل المهرجانات السينمائية أن تواصل المسيرة”.

وكشف عن مشاركته بالموسم الرمضاني المقبل قائلًا: “أنا أشارك في رمضان المقبل، إذ استعد للمشاركة بالمداح 5، والعمل الثاني سيد الناس مع محمد سامي، إلهام شاهين، وفى السينما أشارك في أكثر من شئ ولكن لا أعرف أيهما سوف يتم طرحه قريبًا”.