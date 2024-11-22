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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ بتشكيل هجومي أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوجسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، نظيره أوجسبورج على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل بايرن ميونخ مباراته ضد أوجسبورج بتشكيل هجومي، حيث دفع كومباني بالرباعي: هاري كين، كينجسلي كومان، مايكل أوليسي، وجمال موسيالا.

ويستعد البايرن بمواجهة أوجسبورج اليوم، قبل المباراة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي أوجسبورج في المركز الثالث عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أوجسبورج

حراسة المرمى: مانويل نوير 

خط الدفاع: رافائيل جوريرو - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز 

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا 

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.

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