"مستقبل وطن" المنيا ينظم قافلة طبية بمدينة بني مزار

قامت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنيا اليوم بتنظيم قافلة طبية مجانية شاملة بمدينة بني مزار تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ،

تمكنت القافلة من الكشف علي "٦٤٣٠" حالة في تخصصات رمد ، اطفال ، عظام ، باطنة ، أسنان ، نساء وتوليد ، انف واذن ، جراحة ،جلدية تنظيم أسرة ، تحاليل ، وتقديم العلاج بالمجان ، كما تم تحويل عدد من الحالات لعمل عمليات مجانية في مختلف التخصصات .

أقيمت القافلة بمدرسة الرسمية للغات بأرض المحلج مدينة بني مزار ، تحت إشراف النائب محمد نشات العمدة أمين الحزب بالمحافظة ، وحضور وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة ، مهندس حسام عبدالوهاب عبد الرازق وطاهر فتح الباب ، أمين مساعد المحافظة ، و دكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة و أمين الصحة والسكان بأمانة المحافظة ود.مروة اسماعيل أمينة المتابعه .د وفاء بدوي مديره إداره تنظيم الأسره بالمديريه و د. احمد منصور مدير الإداره الصحيه ببني مزار ، وبعض أعضاء هيئة مكتب أمانة بني مزار ، وهيئة مكتب أمانة الصحة بالمحافظة

لاقت القافلة إقبال كبير من قبل الأهالي الذين قدموا الشكر للقيادة السياسية كماأشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل .

تأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية ، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية الخدمية ، في مختلف المجالات وخاصة في مجال الرعاية الصحية، لتلبية احتياجات المواطنين ، و التخفيف عنهم والتواجد الدائم بينهم .

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