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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استطلاع: 79٪ من الإسرائيليين يؤيدون لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر

نتنياهو
نتنياهو
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سلطت القناة 12 الإسرائيلية الضوء، اليوم الجمعة، علي استطلاع أظهر أن 79٪ من الإسرائيليين يؤيدون لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، بينما يعارض 8٪ فقط من الإسرائيليين مثل هذا التحقيق. وقال 13 بالمائة من المستجيبين إنهم غير متأكدين.

وحتى بين ناخبي الأحزاب من الائتلاف الحالي، يؤيد 65٪ منهم لجنة تحقيق حكومية، بينما يعارض 15٪ مثل هذا التحقيق.

وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكوين لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، بحجة أنه لا ينبغي بدء مثل هذه التحقيقات إلا بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يسعى لتجنب المسؤولية عما حدث.

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