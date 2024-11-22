الكنيسة المارونية بالقاهرة تحتفل بذكرى استقلال لبنان

أقامت أبرشية القاهرة المارونية، مساء اليوم ، في كاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر، القداس الاحتفالي بذكري استقلال لبنان، والذي خصصه المطران جورج شيحان رئيس اساقفة أبرشية القاهرة المارونية بمصر والسودان والزائر الرسولي لشمال افريقيا،لترفع فيه الصلاة من أجل لبنان بدعوة من السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة .

ترأس المطران جورج شيحان صلاة القداس ، وشاركه في الصلاة كلا من : الأب نبيل رفول، الخوري نادر جورج، الخوري نبيل هب الريح، الخوري جوزيف طره ، والخوري لويس متي.

وشارك بالحضور المطران إيلي وردة مطران السريان، والمونسنيور بولس سأتي المدبر البطريركي للكلدان .

كما شارك بالحضور السفيرة ريتا هيرنشار سفيرة دولة المجر، وبعض الشخصيات الدبلوماسية والسياسية البارزة.

وقال المطران جورج شيحان خلال كلمته: إن الوضع السياسى فى لبنان والأيام الصعبة والخلافات بين كافة التيارات السياسية فالكل يدعى الدفاع عن استقلال لبنان ولكن يتناسون أن محبّةٍ الوطن تقوم على التضحية فى سبيله، وعلينا رفض الخلافات والإلتزام بالضمير الوطنى.

‎ووجه ، رسالة لجميع السياسين في لبنان قائلا : دعونا نعيش بسلام ولا نريد أن نكون متسولين على أبواب السفارات فمصير وطننا على المحك ولابد من المحافظة على الأسس السليمة والعلاقات الإنسانية بيننا البعض.

‎وأضاف “شيحان ” أن ذكرى استقلال لبنان تعبير عن محبّةٍ لبلادنا والدعوة لسلامته فبلادنا يحتاج إلى كل مخلص أمين فهى بلد صغير بمساحته لكن كبير بتاريخه وعراقته وقام بفضل دماء الشهداء والمخلصين وأصحاب الهمم وسيبقى.. هذه الأرض التى أنجبت رجالا عظاما ونتطلع أن يحفظ الله لبنان وبلاد الشرق.

وقال على الحلبى السفير اللبنانى فى مصر ، إنه يتقدم بالشكر للكنيسة المارونية على تنظيم صلوات من أجل استقلال لبنان، مؤكدا أن هذه الذكرى تذكرنا بالصلاة من أجل بلادنا بسبب ما يعانيه على مر العصور.

‎وشكر السفير اللبناني الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على وقوفها إلى جانب لبنان سياسيا ودبلوماسيا لإرسالها طائرات محملة بالمساعدات ودعم الدول الشقيقة والصديقة، موضحا أن لبنان سيعود شامخا حرا أبيا فى القريب العاجل.

اعقب القداس احتفالية غنائية قدمتها الفنانة اللبنانية منال نعمة بمشاركة فرقتها الموسيقية، قدمت خلالها باقة من الترانيم الروحية والاغاني الوطنية اللبنانية.