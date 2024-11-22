حسين فهمي: سعيد بجائزة جولدن جلوب لأنها تحمل اسم صديقي عمر الشريف

كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الـ٤٥ أن حصوله على جائزه عمر الشريف من جولدن جلوب يعد فخر لكل المصريين.

وقال فهمى -أثناء لقاء على قناة دى إم سى، خلال فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم- إن كل ما نقدمه هنا لمصر وكل الجوائز التى نحصل عليها لأننا مصريين وده شئ فخر لينا كلنا".

وتابع حسين فهمى أن الجائزة مهمة لأنها تحمل اسم عمر الشريف وهو صديق عزيز علي رأيت مجده فى هوليود وعظمته، وهو أول فنان مصرى يحصل على جائزة "جولدن جلوب"، وهى جائزة النقاد وسعيد بفوزى بها مشيرا إلى أن المعوقات التى واجهته خلال الدورة ال ٤٥ للمهرجان كانت فى التمويل مؤكدا على دعم وزارة الثقافة ووزير الثقافة احمد هنو له وللمهرجان

تجدر الإشارة إلى أن الفنان حسين فهمى وزوجته كانا اول الحاضرين لحفل ختام المهرجان المقام الليلة بدار الأوبرا المصرية وكما كان أيضا اول الحضور الفنانة هاجر الشرنوبى وسمية الألفى، والمذيعة جاسمين طه، والإعلامى عمرو الليثى، والإعلامى تامر أمين.