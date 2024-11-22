أحمد حلمي نجم حفل الختام في مهرجان القاهرة السينمائي

ظهر الفنان أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، في الحفل الختامي المقام في دار الأوبرا المصرية برئاسة الفنان القدير حسين فهمي.

وحرص النجم حسين فهمي على استقبال الفنان أحمد حلمي و التقاط الصور التذكارية سويا، ونشرا الثنائي البهجة بين الحضور، ويشهد حفل ختام المهرجان إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ45، بمسابقات المهرجان المختلفة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.