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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد حلمي نجم حفل الختام في مهرجان القاهرة السينمائي

أحمد حلمي حسين فهمي
أحمد حلمي حسين فهمي
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ظهر الفنان أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، في الحفل الختامي المقام في دار الأوبرا المصرية برئاسة الفنان القدير حسين فهمي.

وحرص النجم حسين فهمي على استقبال الفنان أحمد حلمي و التقاط الصور التذكارية سويا، ونشرا الثنائي البهجة بين الحضور، ويشهد حفل ختام المهرجان إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ45، بمسابقات المهرجان المختلفة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

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