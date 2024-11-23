«بوليتيكو»: ترامب يسعى لإحياء مشروع نفطي ميت.. ما الخطة؟

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسعى إلى إحياء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على خطة الرئيس المنتخب، على الرغم من عدم محاولة أي شركة بناء الخط بعد الآن.

وقال أشخاص شاركوا في مناقشات فريق الانتقال حول الفكرة إن ترامب يعتقد أن إعلان إعادة طرح مشروع النفط الخام الذي يمتد لمسافة ١٢٠٠ ميل من كندا إلى نبراسكا من شأنه أن يعزز الرسالة المؤيدة للنفط التي قدمها في حملته.

يريد ترامب أيضًا أن يُظهر أنه قادر على تحدي الرئيس جو بايدن، الذي عكس موافقة ترامب الأولية في عام ٢٠١٧ على المشروع، والتي عارضتها بشدة حركة المناخ.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على خطة ترامب، والذي تم منحه عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "إنها مدرجة في قائمة الأشياء التي يريدون القيام بها في اليوم الأول". لكن اهتمام ترامب المتجدد بخط الأنابيب يواجه الآن واقعا مختلفا تماما عما كان عليه عندما تولى منصبه لأول مرة.

خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل"

رفض الرئيس باراك أوباما تصريح خط الأنابيب بعبور الحدود بين الولايات المتحدة وكندا لأول مرة في عام ٢٠١٥. وفي عام ٢٠١٧، عكس ترامب هذا القرار ووافق على عبور الحدود - فقط ليتم إلغاء هذا القرار من قبل بايدن في يناير ٢٠٢١. بعد ذلك، قالت شركة TC Energy، مطورة خط الأنابيب، إنها لن تواصل بناءه بعد الآن.

ولم تعد شركة تي سي إنرجي التي يقع مقرها في كالجاري تمتلك نظام الأنابيب الذي كان من المفترض أن يكمله خط أنابيب كيستون إكس إل.

كما تم حفر أجزاء من خط الأنابيب الذي وضعته شركة تي سي إنرجي في كل من كندا والولايات المتحدة تحسبًا لموافقة الترخيص عبر الحدود. وسوف يتطلب استبدال هذا الأنبوب من أي شركة ترغب في إعادة بنائه الحصول على تصاريح محلية للمشروع.

ومنذ انهيار خط أنابيب كيستون إكس إل، ارتفعت إنتاجية النفط الأمريكية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي جعل الحجة الاقتصادية لصالح شحنات النفط الخام الكندية إلى ساحل الخليج أقل جاذبية.

وبلغت شحنات النفط الكندية مستويات قياسية هذا العام ــ ولكن هذه البراميل تنتقل عبر خط أنابيب تم بناؤه مؤخرًا إلى الساحل الغربي، وهو ما يوفر منفذًا جديدًا لخام ألبرتا.

لماذا يذهب بايدن؟

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن ترامب خلال حملته الرئاسية الأخيرة، انتقد قرار بايدن بإلغاء تصريح خط أنابيب كيستون إكس إل.

وقال ترامب خلال مناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، في إشارة إلى خط الغاز الذي تعرض للتخريب في عام ٢٠٢٢: "لماذا يذهب بايدن ويقتل خط أنابيب كيستون [إكس إل] ويوافق على أكبر صفقة أبرمتها روسيا على الإطلاق، نورد ستريم ٢، أكبر خط أنابيب في العالم يمتد إلى ألمانيا وجميع أنحاء أوروبا؟". "لأنهم ضعفاء وغير فعالين".

ووفقًا لـ"بوليتيكو"، قال شخص ثان مطلع على الجهود المبذولة: "إن كيفية بناء خط الأنابيب في ظل توقف المشروع الأصلي عن الوجود كان موضوعًا ناقشه فريق الانتقال". لكن هذا الشخص قال: "إن الرسالة المؤيدة للنفط التي سيرسلها المشروع هي شيء كان ترامب مهتمًا بتوصيله، حتى لو لم يتم إنشاء خط الأنابيب فعليًا على الفور".

وقال هذا الشخص، الذي مُنح عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الخاصة: "يعلم الجميع في البلاد ما هو خط أنابيب كيه إكس إل. إنه يتعلق بالطاقة والبنية الأساسية والبناء".

مخاوف أصحاب الأراضي المحافظين

وقالت جين كليب، رئيسة الحزب الديمقراطي في نبراسكا ورئيسة التحالف الجريء، وهي مجموعة تقدمية حاربت خط أنابيب كيستون إكس إل في المرة الأولى، إن أي شركة تبني خط الأنابيب سوف تضطر مرة أخرى إلى شراء الأراضي اللازمة لمسار خط الأنابيب، على الأقل في نبراسكا.

وأضافت كليب أن هذا من شأنه أن يثير مشاعر سيئة مرة أخرى حتى بين أصحاب الأراضي المحافظين الذين يخشون استخدام شركة خاصة لحقوق نزع الملكية للحصول على حق الوصول إلى الأراضي.

وقالت كليب في مقابلة: "بوسعهم أن يحاولوا، ولكنهم سيبدأون من الصفر. وعندما ألغي التصريح الفيدرالي، لم نحتفل بذلك ــ بل ذهبنا إلى المحكمة للتأكد من إعادة الارتفاقات إلى أصحاب الأراضي" في نبراسكا.

وقالت كاتي ستافينوها المتحدثة باسم شركة ساوث بو في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تدعم شركة ساوث بو الجهود المبذولة لنقل المزيد من النفط الخام الكندي لتلبية الطلب الأمريكي. وتتمثل استراتيجية ساوث بو طويلة الأجل في تنمية أعمالنا بأمان وكفاءة".

الظروف الحالية لسوق النفط لا تدعم التنفيذ

من جانبه؛ قال آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس لاستشارات سوق النفط، إن الظروف الحالية لسوق النفط لا تدعم تنفيذ خط أنابيب تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأضاف "ليبو" إن خط أنابيب ترانس ماونتن، الذي اكتمل توسعه الرئيسي في مايو، ينقل بالفعل ٨٩٠ ألف برميل يوميا من النفط الخام الكندي وغيره من الوقود إلى ساحل كولومبيا البريطانية للتصدير، وهو ما يقلل الحاجة إلى خط أنابيب يمتد جنوبا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "ليبو" أن منظمة أوبك لديها أيضا خمسة ملايين برميل يوميا من الطاقة الاحتياطية التي يمكنها استغلالها، ومن المتوقع أن يكون نمو الطلب العالمي الإجمالي على النفط بطيئا في المستقبل المنظور، وهو ما من شأنه أن يعوق بناء خط الأنابيب؛ مشيرًا إلى أن الكثير من الزخم الذي رأيناه في السنوات الماضية بشأن خط أنابيب كيستون إكس إل لم يعد موجودًا اليوم.

