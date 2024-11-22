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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة طنطا تحتفي بذكرى تنيح المتروبوليت بولس ميناس

ارشيف
ارشيف
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ترأس المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والمفوض البطريركي للشئون العربية القداس الإلهي اليوم  بمناسبة تذكار وفاة المتروبوليت بولس ميناس مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها (28 نوفمبر 1968 - 25 نوفمبر 1995)  في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة بطنطا بمعونة راعي الكنيسة الأرشمندريت نقولا فانوس.

وفي نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة صلاة التريصاجيون من أجل راحة نفس المتروبوليت بولس ميناس.

وجاء ذلك بحضور المهندس مجدي زريق رئيس مجلس وكلاء الكنيسة والدكتور رائف عوض الله نائب الرئيس والسيد/ شريف زريق أمين الصندوق وشعب الكنيسة.

 

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