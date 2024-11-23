حرب منسية في قلب أفريقيا| الأزمة الصامتة في الكاميرون.. العنف أودى بحياة 6000 شخص وشرّد مليونًا ودمر الاقتصاد المحلي

السبت 23/نوفمبر/2024 - 01:12 ص

لقد استمر الصراع الذي مزق مناطق شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون، بين الأغلبية الناطقة بالفرنسية والأقلية الناطقة بالإنجليزية، لمدة ثمانى سنوات دون اهتمام دولى يذكر.

وقد أودى العنف، الذى نشأ عن المظالم التاريخية وعدم المساواة فى العصر الحديث، بحياة أكثر من ٦٠٠٠ شخص، وشرّد أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد المحلي.

تعود جذور هذا الصراع إلى الماضي الاستعماري للكاميرون. فبعد انتهاء الاحتلال الألمانى فى عام ١٩١٦، تم تقسيم الإقليم بين بريطانيا وفرنسا. وحصلت الكاميرون الفرنسية على استقلالها فى عام ١٩٦٠، وبعد عام واحد، انضمت المناطق الناطقة بالإنجليزية من خلال اتحاد يضمن حقوقها.

ومع ذلك، أدى استفتاء عام ١٩٧٢ إلى حل هذا الهيكل، مما أدى إلى تأجيج الاستياء بين الأقلية الناطقة بالإنجليزية.

أرواح ضائعة وأسر ممزقة

لقد خلفت الحرب ندوبًا عميقة على الأسر من كلا الجانبين. فى باميندا، عاصمة الشمال الغربى الممزق بالصراع، تتقاسم امرأتان حكايات مروعة عن الخسارة. اضطر زوج مورين نغوم، كاليستوس نشي، إلى الانضمام إلى الانفصاليين تحت التهديد وقتلته القوات الحكومية لاحقًا. وفى الوقت نفسه، تنعى سونيتا كوم زوجها، نيلسون أفوه، الجندى الناطق بالفرنسية الذى توفى وهو يقاتل التمرد. تواجه كلتا المرأتين النضال اليومى لتربية أطفالهما فى عالم خالٍ من الأمن والأمل.

تتذكر كوم جسد زوجها الممزق، الذى قُتل أثناء الدفاع عن الحكومة، قائلة: "بالكاد تمكنت من التعرف على ساقيه فى التابوت". وعلى الرغم من حزنها، تعتقد أنه مات من أجل قضية عادلة، على الرغم من العبء المالى على أسرتها هائل.

صراع الهوية والسلطة

تصاعدت التوترات فى عام ٢٠١٦ عندما فرضت الحكومة مدرسين ومحامين ناطقين بالفرنسية على المدارس والمحاكم الناطقة باللغة الإنجليزية.

ولقد قوبلت الاحتجاجات السلمية بقمع عسكري، مما أدى إلى ظهور حركة أمبازونيا الانفصالية، التى تسعى إلى استقلال المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية.

ويصف زعماء الانفصاليين، مثل "الجنرال ستون" و"القائد سترايكر"، تمردهم بأنه معركة من أجل البقاء. وهم يستشهدون بتهميش مجتمعاتهم والحرمان الاقتصادى والتفاوتات النظامية.

ويقول ستون، الذى تخلى عن الزراعة لقيادة ٧٨ مقاتلًا: "نحن نقاتل من أجل حقوقنا". وعلى الرغم من صعوبة الحياة فى الأدغال، إلا أنه يظل مصممًا. ويعلن: "ستكون أمبازونيا جنة".

استجابة عسكرية ودعوات للحوار

من ناحية أخرى، يرى جنود الحكومة، بما فى ذلك الناطقون باللغة الإنجليزية، أن مهمتهم هى مهمة الوحدة الوطنية. وأكد رقيب أول، تحدث دون الكشف عن هويته، على أهمية التعاون مع السكان المحليين لمحاربة الانفصاليين.

ويعترف قائلًا: "الحل المعقول الوحيد لهذا الصراع هو الحوار". ومع ذلك، يواجه الجنود والانفصاليون على حد سواء اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك المذابح والقتل غير القانونى واستخدام التعذيب.

لقد ألحق كلا الجانبين أضرارًا جسيمة بالمدنيين. ففى مامفى العام الماضي، قتل المتمردون الناطقون باللغة الإنجليزية ٣٠ مدنيًا أعزلًا فى هجوم وحشي.

وعلى نحو مماثل، اعترفت القوات المسلحة التابعة للحكومة بتورطها فى مذبحة عام ٢٠٢٠ التى راح ضحيتها ٢١ قرويًا فى نغاربوه. ويعيش الناجون مثل ما شى مارغريت فى خوف دائم، ممزقين بين الإبلاغ عن الانفصاليين للجيش وخطر الانتقام.

الصرخة من أجل الفيدرالية

يزعم الخبراء أن العودة إلى الفيدرالية فقط هى التى يمكن أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع.

ويسلط سيمون مونزو، المسؤول السابق فى الأمم المتحدة والمدافع عن الفيدرالية، الضوء على قضيتين أساسيتين: التهميش المنهجى للمجتمعات الناطقة باللغة الإنجليزية والتركيز المفرط للسلطة فى ياوندي.

ويؤكد: "لا يمكن للدولة المركزية الموحدة ولا الانفصال معالجة هذه الأسباب الجذرية بشكل كافٍ".

فى مرمى النيران

يتحمل المدنيون وطأة العنف. فقد تم اقتلاع الأسر، وأغلقت المدارس، ودُمرت سبل العيش.

وفى بويا، أصبحت الطرق مليئة بالحفر - وهو رمز صارخ للإهمال فى المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية. وانضم العديد من الشباب، الذين يواجهون مستقبلًا قاتمًا، إلى الانفصاليين بدافع اليأس.

الناجون مثل فلورنس ديغا، التى أخذ الجنود ابنها فى عام ٢٠١٨، تُركوا مع أسئلة بلا إجابة. تقول، متمسكة بالأمل فى أنه ربما لا يزال على قيد الحياة: "إن ألم اختفائه لا يطاق".

ويكافح آخرون، مثل فرانكا أوجونغ، التى فقدت زوجها ومنزلها بسبب عنف المتمردين، لإعادة البناء وسط رماد حياتهم.

أمة فى يأس

مع تركيز الاهتمام العالمى فى مكان آخر، تظل الكاميرون محاصرة فى طريق مسدود مميت. ارتكب الجانبان فظائع، ومع ذلك غض المجتمع الدولى الطرف إلى حد كبير.

يتفق الخبراء على أن الطريق إلى السلام يكمن فى الحوار الهادف والإصلاح البنيوي، إلا أن هذه الأمور لا تزال بعيدة المنال.

وفى الوقت الحالي، يتعين على الكاميرونيين مثل مارغريت وأوجونغ أن يتحملوا واقعًا يتسم بالخوف والخسارة وعدم اليقين.