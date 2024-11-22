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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان وخزانات الأوكسجين تدمرت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدد من الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهادهم.

وأضاف «جبر»، خلال مراسلته للقناة أن مدفعيات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع بعدد من القذائف، مما أدى إلى تدمير خزانات الأكسجين والمياه، مما تسبب في انقطاع المياه عن المستشفى، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بمباني المستشفى.

ولفت إلى أن هذه الغارات المتكررة التي تشنها الطائرات الإسرائيلية المسيرة تستهدف تجمعات المواطنين، حيث أسفر آخرها عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في المنطقة الشرقية من حي الشجاعية إلى ثلاثة، بعد أن أطلقت الطائرات المسيرة مجموعة من القنابل على الفلسطينيين هناك.

وتابع: «في الجنوب، تُواصل المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بشكل عشوائي، حيث لا تزال أصوات الانفجارات تتردد نتيجة سقوط القذائف، أما في شمال قطاع غزة، فتتعرض مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا لقصف متواصل من الطائرات الحربية الإسرائيلية».

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