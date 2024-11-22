تفاصيل حادث دهس عامل الدليفري من قبل ابن زوجة الشيف الشربيني

أثار حادث دهس لعامل دليفري بمدينة الشيخ زايد في الجيزة جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض الشيف الشربيني وابن زوجته لانتقادات واسعة بسبب أن الحادث كان نتيجة للإهمال وقيادة السيارة بسرعة متهورة وتسبب الحادث في وفاة إنسان عامل كادح بريء.

في نقاط يبرز موقع “البوابة نيوز” تفاصيل وتداعيات الحادث.



وقوع الحادث: وقع الحادث في مدينة الشيخ زايد، حيث اصطدمت سيارة "رانج روفر" يقودها نجل زوجة الشيف الشربيني بدراجة نارية كان يستقلها عامل دليفري.



وفاة الضحية: أسفر الحادث عن وفاة عامل الدليفري على الفور.



فرار السائق: بعد الحادث، فر السائق (نجل زوجة الشيف الشربيني) من مكان الحادث.

تحقيقات الشرطة: باشرت الشرطة التحقيق في الحادث، وتمكنت من القبض على السائق.

إجراءات قانونية: تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق السائق، وتم حبسه على ذمة التحقيق.



شهادة الشهود: أدلى شهود عيان بأقوالهم حول الحادث، مؤكدين أن السائق كان يقود بسرعة عالية قبل وقوع الاصطدام.



التحفظ على الشيف الشربيني

تم التحفظ على الشيف الشربيني لسماع أقواله في القضية.



تداعيات الحادث

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في الحادث.