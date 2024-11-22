فاركو يهزم إنبي برباعية في مواجهة مثيرة بالدوري الممتاز

حقق فريق فاركو فوزا مثيراً على نظيره إنبي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز "دوري نايل" .

أحرز أحمد كالوشا هدف التقدم لفريق إنبي، في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 35 تعادل اللاعب عمرو ناصر لنادي فاركو من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويتقدم لفريقه بالهدف الثاني بالدقيقة 44.



وشهد الشوط الثاني وتحديدًا الدقائق الأخيرة قمة الإثارة بعدما أحرز محمود جهاد الهف الثالث لفريق فاركو في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء وفي الدقيقة 90، أحرز أحمد شريف، مهاجم فاركو، الهدف الرابع لفريقه وفي الدقيقة 90+10 أحرز علي فوزي هدف تقليص الفارق لصالح إنبي من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 4 - 3 لصالح فاركو، وينتهي اللقاء على ذلك.

وبهذا الفوز، احتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 4 نقاط، في جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما جاء إنبي بالمركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.