اقرأ غدًا في «البوابة».. قرار اعتقال نتنياهو.. ترحيب دولى وغضب أمريكي

الجمعة 22/نوفمبر/2024 - 07:43 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 23 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قرار اعتقال نتنياهو.. ترحيب دولى وغضب أمريكي

التزام أوروبى بتنفيذ قرار الجنائية الدولية بوريل: مذكرات الاعتقال ليست سياسية.. ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه

فى اتصال هاتفي.. السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات القضايا الإقليمية والدولية والوضع بالشرق الأوسط

رئيس البرلمان العربى: نحرص على تعزيز أواصر التعاون مع مصر بما يخدم القضايا العربية

اجتماع طارئ بين الناتو وأوكرانيا بعد الهجوم بالصاروخ الباليستى الروسي

غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تهديد إسرائيلى بالإخلاء

ثانى حادث خلال ساعات.. إخلاء صالة ركاب فى مطار بلندن بعد العثور على مواد محظورة

مات جيتز ينسحب من ترشحه لوزارة العدل فى إدارة ترامب الجديدة

إيران ترد على انتقادات وكالة الطاقة الذرية بأجهزة طرد مركزى جديدة ومتطورة