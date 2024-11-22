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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميار شريف تتأهل لنصف نهائي بطولة كوبا تشيلي للتنس

ميار شريف
ميار شريف
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واصلت نجمة التنس المصرية ميار شريف مشوارها في بطولة بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس، بعدما حجزت بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة ذات الـ125 نقطة.

جاء تأهل ميار شريف بعد أداء قوي، حيث تمكنت من الفوز على البرتغالية فرانشيسكا جورجي في مباراة مثيرة جمعتهما في الدور ربع النهائي، استغرقت ساعة وربع.

وبالرغم من قوة المنافسة، إلا أن ميار شريف فرضت أسلوب لعبها وحسمت المباراة لصالحها بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-4.

ميار شريف تواصل رحلتها في بطولة كوبا تشيلي للتنس

بهذا الفوز، تواصل ميار شريف تألقها اللافت في بطولة كوبا تشيلي للتنس، حيث سبق لها أن تغلبت على مجموعة من اللاعبات القويات في الدورين الأول والثاني. 

في الدور الأول، تغلبت ميار شريف على الروسية إليفتينا إبراجيموفا، ثم تخطت الكولومبية إيميلينا أرانجو في الدور الثاني.

وفي الدور نصف النهائي، تواجه ميار شريف الفائزة من مباراة تجمع بين الأرجنتينية ماريا كارلي والرومانية جيورجيا سراسين.

وتشارك ميار شريف في بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس، التي تقام خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر الجاري.

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