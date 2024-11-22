وزير الدفاع الإيطالي يدين إصابة 4 جنود إيطاليين بقصف قاعدة لليونيفيل بلبنان

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إصابة أربعة جنود إيطاليين بجروح طفيفة جراء انفجار صاروخين على قاعدة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، منددا بالحادث الذي وصفه بأنه "من غير المقبول" ضرب قاعدة لليونيفيل مرة أخرى.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الجمعة أن القذيفتين "عيار 122 ملم" أصابتا مخبأ في القاعدة في قرية شاما بجنوب لبنان، وغرفة بالقرب من مقر الشرطة العسكرية الدولية؛ مما تسبب في أضرار بالبنية التحتية المحيطة.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أنه اتصل على الفور مع قائد الوحدة العميد ستيفانو ميسينا للتأكد من أحوال الجنود الأربعة، والتى تدعو للقلق.

وأضاف الوزير الإيطالي أنه تواصل مع نظيره اللبناني، مؤكدا مجددا أن القوة الإيطالية التابعة لليونيفيل باقية في جنوب لبنان لتوفير فرصة للسلام.

وأشار إلى أنه سيحاول التواصل مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس - وهو الأمر الذي كان مستحيلا منذ تنصيبه حتى اليوم - ليطلب منه تجنب استخدام قواعد اليونيفيل كدرع.