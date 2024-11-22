ترامب يختار المدعية السابقة لولاية فلوريدا "بام بوندي" لتولي وزارة العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختيار المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل، مات جيتز.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة على انسحاب جيتز - "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".

وأضاف "لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".

ووفقا لإحدى القنوات الأمريكية الإخبارية، وبوندي مقربة من ترامب وهي عضوة فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020.

وبوندي شخصية معروفة في دائرة ترامب، وكانت رئيسة معهد "أمريكا أولا للسياسة" أو "أمريكان فيرست بوليسي"، وهو مركز أبحاث أنشأه موظفو إدارة ترامب السابقون.