الدوري القطري.. الغرافة يقلب الطاولة على الوكرة بمشاركة حمدي فتحي

تلقى فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، هزيمة قاسية من الغرافة بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد ثاني بن جاسم، منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة منذ بداية المباراة، ولعبها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

الوكرة بمشاركة حمدي فتحي يسقط أمام الغرافة

قص ريكاردو جوميز شريط أهداف المباراة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ليتقدم رفاق حمدي فتحي بهذا الهدف، حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وقبل نهاية شوط المباراة الأول، أدرك أحمد الجانحي التعادل لصالح الغرافة بهدف في الدقيقة 45+2 من صناعة فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق.

وفي الشوط الثاني، وضع المهاجم الإسباني خوسيلو الغرافة في المقدمة بهدف في الدقيقة 60، قبل أن يحرز لوكاس مينديز لاعب الوكرة هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75، ليقلب الغرافة الطاولة على ضيفه الوكرة بنتيجة 3-1.

شارك حمدي فتحي في 10 مباريات مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع النواخذة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 14 نقطة، يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما قفز الغرافة إلى المركز الثالث بـ18 نقطة.