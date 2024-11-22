رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق: توقعات بتدخل أمريكا لتعطيل أمر اعتقال نتنياهو

قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، شيلي أيبوي أوسوجي، إنه يجب على الدول الموقعة على ميثاق روما البالغ عددها 124 دولة تطبيق قرارات الاعتقال الصادرة بحق بنيامين نتنياهو.

وأضاف، " أوسوجي"، خلال تصريحات اليوم الجمعة، لفضائية القاهرة الإخبارية، الأمر مع إسرائيل مماثل لما وقع في أوكرانيا على الرغم من أن روسيا ليست عضوا في ميثاق روما.



وأوضح، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، أنه لا يوجد أي شخص أو كيان يتمتع بالحصانة في انتهاكات القانون الدولي مهما كان.

وتابع، شيلي أيبوي أوسوجي:" هناك توقعات بتدخل الولايات المتحدة لتعطيل أمر الاعتقال، ولكن المهم هو سرعة تنفيذ قرار الاعتقال بأسرع شكل ممكن".