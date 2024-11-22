فان ديرك يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام الأهلي بالدوري

أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر لمواجهة الأهلي، التي تجمع الفريقين على ملعب “السلام” في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.



تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المحلي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي



حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: عبدالله بكري - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - مروان داوود

خط الوسط: مورو ساليفو - كريم الديب - ناصر ناصر - فادي فريد

خط الهجوم: فان ديرك - إيمانويل.



ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من: صبحي سليمان - كريم يحيى - أحمد الشيمي - بواتينج - عمرو جمعة - عمر الوحش - عبدالغني محمد - محمد المغربي - عمرو صالح.