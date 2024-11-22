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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزارة الاتصالات تشارك فى فعاليات مؤتمر المناخ Cop29 بأذريبجان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات عدد من جلسات الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، فى أذربيجان. وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع التعاون الدولى فى مجال التنمية المستدامة.

خلال فعاليات المؤتمر؛ شاركت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والمسئول عن ملف الذكاء الاصطناعى، فى المنتدى الوزارى حول الحوكمة الخضراء والذى نظمته هيئة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية بحكومة أذربيجان؛ حيث ألقت كلمة حول الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعى، وإمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعى فى إحداث ثورة فى مختلف القطاعات؛ موضحة انه يمكن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى بشكل مسؤول وأخلاقي، تعزيز كفاءة الطاقة، وتوفير تعليم وصحة جيدة للفئات المهمشة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الموارد، والتنبؤ والتخفيف من آثار تغير المناخ.

خلال "يوم الرقمنة" الأول من نوعه فى مؤتمر المناخ، شاركت الدكتورة هدى بركة فى عدد من الفعاليات التى نظمها الاتحاد الدولى للاتصالات ومنها المائدة المستديرة رفيعة المستوى التى تم خلالها مناقشة واعتماد "إعلان العمل الرقمى الأخضر" بدعم من الاتحاد الدولى للاتصالات حيث يهدف الإعلان إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواجهة أزمة المناخ، مع تقليل الأثر البيئى لهذه التقنيات.

كذلك شاركت فى جلستين نقاشيتين نظمهما الاتحاد الدولى للاتصالات حول تبنى معايير أكثر استدامة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره فى استدامة القطاعات الاخرى خاصة فى مجال كفاءة الطاقة؛ حيث ألقت الضوء على دور القطاع فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وكذا استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية؛ مشيرة إلى عدد من التطبيقات المحلية التى تبرز الدور الحيوى للتكنولوجيا فى القطاعات الاخرى.

كما التقت الدكتورة هدى بركة مع مسئولين من القطاع الحكومى والمنظمات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة. كذلك قامت بزيارة جهاز الدولة للخدمة العامة والابتكار الاجتماعى، وأيضا مركز أسان للاطلاع على أبرز التجارب الناجحة لحكومة اذربيجان فى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

أهداف التنمية المستدامة اتصالات وتكنولوجيا اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ