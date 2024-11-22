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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. بدء توافد نجوم الفن على حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حفل ختام مهرجان القاهرة
حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على التوافد على حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

قدم المهرجان في دورته الـ 45، عدد كبير من الفعاليات الفنية والورش والندوات الخاصة بصناعة السينما، والتحديات التي تواجه الصناعة، إلى جانب حالة التبادل الثقافي والفني بين الدول المشاركة.

دعم المهرجان منذ اللحظة الأولى، القضية الفلسطينية، بداية من فيلم افتتاح المهرجان "أحلام عابره"، مروراً بدعم القضية خلال حفل الافتتاح وكلمة رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي في الحفل.

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حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي