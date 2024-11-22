محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة، مساء اليوم الجمعة، فوزًا صعبًا على نظيره الفيحاء بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

دخل أهلي جدة مباراته ضد الفيحاء بقوة، وضغط على مرمى المنافس بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، حتى نجح الجزائري رياض محرز في إحراز هدف في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

أهلي جدة يحقق فوزه الخامس في الدوري السعودي

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي، واستمر في الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني، حتى خرج بنقاط المباراة الثلاث.

وغاب الدولي الإنجليزي إيفان توني عن صفوف أهلي جدة أمام الفيحاء، بعدما تعرض لوعكة صحية، ليحقق الراقي فوزه رقم 5 في الدوري السعودي بالموسم الجاري 2024-2025.

بهذا الفوز، ارتقى أهلي جدة إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بعدما وصل إلى 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.