قبل أولى الجلسات.. ننشر أقوال عمرو دياب بالتحقيقات بواقعة الصفع الشهيرة

تنظر غداً محكمة الجنح أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة صفعه لشاب في الواقعة الشهيرة وقبل نظر أولى الجلسات ننشر أقوال عمرو دياب بتحقيقات النيابة.

وجاءت نص أقوال عمرو دياب كالأتي:

س: ما أسمك

ج: اسمي عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب السن ٦٣ مطرب غنائي و مقیم في الجيزة.



س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بالتعدي الضرب بان قمت بصفع المجني عليه / سعد أسامة

على وجهه دون احداث اصابته على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج : محصلش



س: ما الذي حدث إذا وما هي ظروف حدوث تلك الواقعة؟

ج اللى حصل أنا قولته كله في التحقيق قبل كدة وأن الشخص اللي مسكني وشدني بقوة من جنبي وقرصني اثناء أحيائي لحفل الزفاف في ۲۰٢٤/٦/٧ بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول ولما حسيت أنه بيعتدي عليا قمت بضربه بايدي وانا مش عارف الضربة حاتله فين إلا لما الفيديو نزل على مواقع التواصل الاجتماعي و شوفت الضربة جت علي وشه ودا كان رد فعل طبيعي علشان مسكني بقوة من جنبي وهو اللى استفزني بطريقته بعد ما أتصور معايا هو اللي بدأ بالتعدى عليا الأول و السبب في اني انهي فقرتي في حفل الزفاف عشان السبيلي في إيذاء بدني من انه قام با مساكي من جنبي بقوة و قرصي و أيداء معنوي لانه قام بالتشهير بيا على مواقع التواصل الاجتماعي وقمت بإبلاغ المحامي بتحرير محضر ضده ودا كل اللي حصل.

س : متى وأين حدث ذلك؟

ج : الواقعة حصلت بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ بفندق جي دبليو ماريوت التجمع الأول

س : ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر ؟

ج : أنا كنت بقوم باحياء حفل زفاف بالفندق.

س : أمام من حدث ذلك؟

ج : امام المدعويين لحفل الزفاف .

س :وما هي بادرة تقابلك مع المدعو سعد أسامة سعد حال حدوث تلك الواقعة ؟

ح : انا كنت بقوم بأحياء حفل زفاف بفندق جي دبليو ماريوت واتفاجئت بالشخص دا طلب منى انه يتصور معايا.

س : وما هي علاقتك بسالف الذكر وهل من ثمة خلافات بينكم ؟

ج : انا معرفوش ومفيش بينا علاقة.

س : وما قولك فيما قرره وشهد به المدعو سعد أسامة سعد استدلالا و بالتحقيقات تلونا أقواله عليه تفصيلا؟

ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.

س: وما قولك فيما شهد به العميد وائل طه عبد اللطيف رئيس مباحث الفنادق بقطاع السياحة والآثار تلوناه عليه تفصيلا ؟

ح : اللي حصل قولته في التحقيق.

س: وما قولك فيما اضافه سالف الذكر من ان المدعو معد أسامة سعد هو من بادر في الاقتراب منك لالتقاط صورة تذكارية معك ؟

ج : اللي حصل انا قولته في التحقيقات.

س : أنت متهم بالتعدي الضرب بأن قمت بصفعه المجني عليه / سعد أسامة سعد عبد العاطى على وجهه دون احداث اصابته على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج : محصلش

س : هل لديك أقول أخرى؟

ج: لا.