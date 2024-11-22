مصطفى فتحي "رجل" مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

حصل مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

حقق نادي بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

قدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز، حيث سجل اللاعب هدفا وصنع آخر في ثلاثية بيراميدز في اللقاء.

بيراميدز يتصدر الدوري

حول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام ضيفه البنك الأهلي إلى فوز بثلاثية في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز ليخطف الفريق السماوي |ًدارة" جدول رتتيب الدوري مؤقتا.

سجل ثلاثية بيراميدز صديق إيجولا “هدفين” ومصطفى فتحي في الدقائق 50 و52 و74، بينما سجل هدف البنك الأهلي الوحيد اللاعب محمد عبدالغني في الدقيقة 45.

بهذه النتيجة قفز بيراميدز لصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند نقطة واحدة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: رمضان صبحي - مروان حمدي - صديق إيجولا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - طارق علاء - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

تشكيل البنك الأهلي

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط : محمد فتحى، أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد هلال، ياو أنور، أيمن أشرف، احمد النادرى، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمد بسيونى، جريندو.