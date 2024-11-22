البريميرليج يعلن مواعيد موسم 2025-2026 مع مزيد من الراحة للاعبين

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، اليوم الجمعة، رسميًا عن تواريخ انطلاق ونهاية الموسم الجديد 2025-2026 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يشهد عدة تعديلات تهدف إلى منح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتخفيف الضغط عليهم.

تنطلق أولى جولات الموسم الجديد يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، بينما تختتم مباريات الموسم في يوم الأحد 24 مايو 2026.

البريميرليج يراعي ارتباطات اللاعبين في الموسم الجديد

يشهد الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي، 33 عطلة نهاية أسبوع بالإضافة إلى 5 جولات خلال أيام الأسبوع.

يبدأ الموسم الجديد من البريميرليج في 16 أغسطس 2025، مما يتيح للاعبين فترة راحة تصل إلى 83 يومًا بعد نهاية الموسم الحالي.

وينتهي الموسم في 24 مايو 2026، قبل بداية فترة استدعاء اللاعبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

ولن تقام أي مباريات في يوم عيد الميلاد المجيد (24 ديسمبر 2025)، كما لن تقام جولتين متتاليتين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة 60 ساعة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الصيف المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا.