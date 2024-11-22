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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد تهديد اللاعب زيزو .. تعرف على عقوبة المتهم المقبوض عليه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد (أحد لاعبى كرة القدم بأحد الأندية المصرية) حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

في هذا السياق كشف المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا ان تهديد احد الأشخاص للاعب نادى الزمالك زيزو بالقتل تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة بسبب انه قام بتهديده بالقتل بأمر مصحوب بطلب مادى وهو عدم انتقاله لنادى منافس .


وأشار الى انه يختلف الامر فيما يدعيه المتهم من طلب مشاهدات لصفحته الشخصية وهنا نشاهد الحال الذى تم الوصول اليه من أمرين اولهم انعدام الثقافة القانونية وانعدام احترام الغير طالما سوف يحقق استفادة ما ايا ما كانت.

 

أجهزة وزارة الداخلية أحمد سيد زيزو التو الثقافة القانونية