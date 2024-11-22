إيبارشية "أبنوب والفتح" تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لقاءً لتوعية شباب الإيبارشية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بكنيسة الشهيد مارجرجس بأبنوب، وذلك بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها الدولة في مقاومة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر.

حضر اللقاء إلى جانب الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر، رئيس الجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة لمشاركة ٦٠٠ شخص من أبناء الإيبارشية.

دار اللقاء حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتم تناول دوافعها وأضرارها، بالإضافة إلى جهود الدولة في التصدي لهذه المشكلة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة وصغيرة، وتعزيز التعليم الفني، كما تم التطرق إلى خطوات تحقيق التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية للجمهورية الجديدة.