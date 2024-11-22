أسقف الزقازيق ومنيا القمح يترأس قداس ذكرى وفاة الأنبا ياكوبوس

ترأس الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، القداس الإلهي بكنيسة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول "مقر المطرانية"، وذلك بمناسبة ذكرى مرور ستة عشر عامًا على وفاة الأنبا ياكوبوس، أسقف الإيبارشية السابق، بمشاركة عدد كبير من الآباء الكهنة والشعب.

كما كرّم الأنبا تيموثاوس الفائزين في مهرجان الكرازة هذا العام، حيث حصلت الإيبارشية على ٣٠ كأس و٨ دروع على مستوى الكرازة.

في سياق آخر، هنأ الأب القس فيلوباتير نبيه، سكرتير البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لشئون المهجر، السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة العيد الوطني الـ 54، معربًا عن خالص أمنيات قداسة البابا لعمان حكومة وشعبًا بمزيد من التقدم والرخاء.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني، الأب القس فيلوباتير نبيه، لحضور الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عمان بهذه المناسبة.