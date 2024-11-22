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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة للسيدات يفوز على الإسماعيلي بـ4 أهداف في الدوري

فريق نادي سموحة
فريق نادي سموحة
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أقيمت اليوم الجمعة مباراة بين نادي سموحة والاسماعيلي على ملاعب سموحة في الدوري الممتاز للقسم الثاني لكرة القدم النسائية.

وقد فاز سموحة خلال المباراة بـ ٤ أهداف ، سجل الأهداف كلا من اللاعبة لمار أبو ضيف هدفين واللاعبة جني عبد الحليم هدف و اللاعبة أمينه وليد شحاته هدف.

وتضمن الجهاز الفني الإداري والطبي كلا من: كابتن شريف العنتبلي مدير فني ،كابتن كريم عادل مدرب عام ،كابتن محمد السيد موزه مدرب الحراس ،كابتن محمد السيد مراد مدرب أحمال ، دكتوره سحر أخصائية، المدير الإداري كابتن داليا أبو العنين، كابتن صلاح الناهي رئيس القطاع، كابتن محمود البنداري نائب رئيس القطاع.

سموحة الإسماعيلي