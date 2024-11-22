سموحة للسيدات يفوز على الإسماعيلي بـ4 أهداف في الدوري

أقيمت اليوم الجمعة مباراة بين نادي سموحة والاسماعيلي على ملاعب سموحة في الدوري الممتاز للقسم الثاني لكرة القدم النسائية.

وقد فاز سموحة خلال المباراة بـ ٤ أهداف ، سجل الأهداف كلا من اللاعبة لمار أبو ضيف هدفين واللاعبة جني عبد الحليم هدف و اللاعبة أمينه وليد شحاته هدف.

وتضمن الجهاز الفني الإداري والطبي كلا من: كابتن شريف العنتبلي مدير فني ،كابتن كريم عادل مدرب عام ،كابتن محمد السيد موزه مدرب الحراس ،كابتن محمد السيد مراد مدرب أحمال ، دكتوره سحر أخصائية، المدير الإداري كابتن داليا أبو العنين، كابتن صلاح الناهي رئيس القطاع، كابتن محمود البنداري نائب رئيس القطاع.