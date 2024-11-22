التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة في مصرع عامل دليفري دهسًا بسيارة شيف شهير بالشيخ زايد

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد، إجراء تحقيقاتها، حول مصرع عامل دليفري دهسا بسيارة ملك شيف شهير " ش"كان يقودها نجل زوجته في الشيخ زايد، واستمعت إلى أقوال الشيف حول ملابسات الحادث كما استمعت إلى أقوال نجل زوجته المتسبب في الحادث، الذي كان يقود بسرعة هائلة مما تسبب في الحادث.

وقررت النيابة بارفاق رسومات توضيحية للحادث، كما أطلعت على تصوير الكاميرات بمحيط الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، واستمعت إلى أفادت شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين أفادوا أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة تقترب من ١٦٠ كيلو قام بالاصطدام بعامل الدليفري أثناء توصيله بعض الأوردارات.

تفاصيل الواقعة

كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة "شيف شهير" بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ بتاريخ اليوم 22 الجارى لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة بوقوع حادث تصادم و متوفى ، و بالإنتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية ، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هارباً.

وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب سن 16 – لا يحمل رخصة قيادة" وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.. وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة و مالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.