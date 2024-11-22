"آخرة الهزار".. سوداني يتسبب في وفاة أحد أقاربه عقب وصلة مزاح بالهرم

تسبب أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان في وفاة قريبه عقب دفعه و ارتطام رأسه بالأرض ووفاته أثناء وصلة مزاح وهما في حالة سكر بمنطقة الهرم بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه عقب حضور المتوفي حفل زفاف غادر هو واحد اقاربه يحمل نفس الجنسية، وأثناء السير في الشارع وهما في حالة سكر بدأوا وصلة هزار دفع فيها المتهم المتوفي فسقط أرضا، و ارتطمت رأسه بحجر مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.