كهربا وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق بعد قليل على ملعب “السلام” في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز “دوري نايل”.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيي عطية الله -خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق

خط الوسط: إمام عاشور - معمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا

موقف الأهلي والاتحاد في الدوري

يحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط، من انتصارين، ويليه الزمالك في الوصافة، ثم الاتحاد السكندري، بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام" ضمن منافسات الأسبوع الثالث بمسابقة دوري نايل.

وكان الأهلي قد فاز في أول مباراتين في الدوري، على حساب سيراميكا كليوباترا وزد إف سي، بنتيجة ٥-٢ و١-٠ على الترتيب، وبالمثل فاز الاتحاد السكندري بنتيجة أول جولتين في المسابقة، على حساب فاركو وحرس الحدود، بنفس النتيجة (1-0).

غيابات الأهلي أمام الاتحاد السكندري

ويفتقد فريق الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري، خدمات عدد كبير من اللاعبين، يتصدرهم وسام أبوعلي الذي تعرض للإصابة مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي، كما يغيب للإصابة أيضًا المغربي أشرف داري للإصابة في كاحل القدم، كما تم استبعاد عمر كمال عبدالواحد من قائمة المباراة، لتعرضه لنزلة برد شديدة وبالإضافة إلى مصطفى مخلوف ويوسف أيمن ومصطفى أبوالخير ومحمد عبدالله.

ويغيب عن الأهلي منذ فترة ليست بالقصيرة للإصابة كل من التونسي علي معلول ومحمد هاني وكريم وليد "نيدفيد" وكريم فؤاد.