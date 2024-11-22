احذر.. حلاقة الشعر قد تسبب العدوى

الحلاقة من العادات التي يحرص عليها الرجال والشباب بشكل دائم، حيث تجعل المظهر أنيق ،وجذاب ،الا أن هناك أضرار قد تنتج عن الحلاقة بطريقة غير صحية .

وحذر عدد من ممارسي مهنة الحلاقة من زيادة مقلقة في حالات السعفة التي يصاب بها الرجال نتيجة قصات الشعر، مما قد يؤدي إلى تشوهات جلدية في فترة زمنية قصيرة.

وأرجعوا السبب إلى إهمال النظافة العامة في محلات الحلاقة، كما أن العديد من الرجال يفضلون قصات الشعر التي تتطلب حلاقة الجوانب مع إبقاء الشعر طويلا في الأعلى، والتي يتم تنفيذها في محلات حلاقة "رخيصة وغير مؤهلة".



وقال شار مايك تايلور، مدير أكاديمية تدريب الحلاقين في Poole جنوب إنجلترا، إن المحلات الأرخص لا تنظف آلات الحلاقة بشكل جيد، ما يؤدي إلى تجمع الشعر عليها، وبالتالي انتقال العدوى.

وتعتبر السعفة عدوى فطرية شائعة، تنتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد أو عبر الأدوات الملوثة مثل الأمشاط والمناشف، وتؤثر بشكل رئيسي على الأطفال، رغم أن البالغين قد يصابون بها أيضا.

أعراض السعفة :

تظهر الأعراض في شكل حلقات متقشرة على الجلد، مع حكة ونتوءات قد تكون حمراء أو بنية،وللحماية من العدوى، ينصح الأطباء بعدم مشاركة الأدوات الشخصية، مثل الأمشاط والقبعات.

وأكد الدكتور جيمس أودونوفان، عضو مجموعة استشارية فنية في منظمة الصحة العالمية، أهمية فحص أفراد الأسرة والعلاج في حال الإصابة بالعدوى. كما أوصى في فيديو على "يوتيوب" بعلاج جميع أفراد الأسرة بشامبو مضاد للفطريات إذا كان أحدهم مصابا، حتى وإن لم تثبت الإصابة بشكل قاطع.

وعلى الرغم من سمعة السعفة كمرض يصيب الفئات الأقل دخلا في المناطق الحضرية، فإن العدوى يمكن أن تصيب أي شخص، ويجب على المحلات الحلاقة أن تكون أكثر حذرا في الحفاظ على نظافة معداتها لتجنب انتشار العدوى.



