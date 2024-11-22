ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ننشر نتائج الجولة التاسعة من دوري كرة القدم النسائية

لاعبات الزمالك أثناء
لاعبات الزمالك أثناء المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

انتهت منذ قليل مباريات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

تضمنت الجولة التاسعة ٨ مباريات اليوم كان إبرازها مباراة الاهلي وإنبي فاز فيها الاهلي بهدفين مقابل لا شىء اعتباريا بعد إلغاء المباراة، ومباراة الزمالك والمعادي واليخت وفاز فيها الزمالك على المعادي واليخت ٥ أهداف مقابل هدف واحد.


جاءت نتائج المباريات كالاتي :

فوز الزمالك 5- 1 على المعادي واليخت 

فوز  البنك الاهلي 7 - 0 على بالم هيلز 

فوز زد 5 - 0 على الجونة 

فوز بيراميدز 7 - 0 على الطيران 

فوز الاهلي 2 -0 على إنبي اعتباريا

تعادل وادي دجلة 2-2 ومودرن سبورت 

فوز المقاولون العرب 1 - 0 على الاتحاد السكندرى 

فوز المصري 1 - 0 على اتحاد بسيون 

الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية مباريات