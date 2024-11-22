ننشر نتائج الجولة التاسعة من دوري كرة القدم النسائية

انتهت منذ قليل مباريات الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

تضمنت الجولة التاسعة ٨ مباريات اليوم كان إبرازها مباراة الاهلي وإنبي فاز فيها الاهلي بهدفين مقابل لا شىء اعتباريا بعد إلغاء المباراة، ومباراة الزمالك والمعادي واليخت وفاز فيها الزمالك على المعادي واليخت ٥ أهداف مقابل هدف واحد.



جاءت نتائج المباريات كالاتي :

فوز الزمالك 5- 1 على المعادي واليخت

فوز البنك الاهلي 7 - 0 على بالم هيلز

فوز زد 5 - 0 على الجونة

فوز بيراميدز 7 - 0 على الطيران

فوز الاهلي 2 -0 على إنبي اعتباريا

تعادل وادي دجلة 2-2 ومودرن سبورت

فوز المقاولون العرب 1 - 0 على الاتحاد السكندرى

فوز المصري 1 - 0 على اتحاد بسيون