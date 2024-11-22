موقف رونالدو.. تشكيل النصر لمواجهة القادسية في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة القادسية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الجمعة، نظيره القادسية على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام القادسية، رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل، في ظل غياب أندرسون تاليسكا.

شارك كريستيانو رونالدو في 9 مباريات مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن القادسية صاحب المرتبة الخامسة.

تشكيل النصر لمواجهة القادسية في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - عبدالرحمن غريب

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.

في الجهة المقابلة، يتواجد المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز أساسيًا مع القادسية ضد النصر، رفقة الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميونج.