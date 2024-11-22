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الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الإكليريكيّة البَطريركيّة المارونيّة بلبنان تستضيف كَهَنَةَ رَعاية الطُّلّابِ

ارشيف
ارشيف
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في إِطارِ مُرافَقَةِ الطُّلَّابِ الإكليريكيّين، استَضافَت الإكليريكيّةُ البَطريركيّةُ المارونيّةُ في غَزير، بلبنان  بِدَعوةٍ مِن مَجلِسِ إِدارتِها، كَهَنَةَ رَعايا الطُّلّابِ الإكليريكيّين، اليوم  الجُمُعةِ .

استُهِلَّ اللِّقاءُ بِصَلاةِ الصَّباحِ في كَنيسةِ مارِ يُوسُف، تَرَأَّسَها الخورأسقُف جورج أَبي سَعد، رَئيسُ الإكليريكيّة. بَعدَها، تَوَجَّهَ الحاضِرونَ إلى مَسرَحِ البابا القِدّيس يُوحَنّا الثّالِثِ والعِشرين، حَيثُ قَدَّمَ الخوري شَوقي كَرَم عَرضًا لِمَوضوعِ اللِّقاء.

في الجُزءِ الثّاني مِن اللِّقاء، شارَكَ الكَهَنَةُ والمُنشِئُونَ في حَلَقاتٍ حِواريّةٍ، تَوَزَّعُوا فيها وَفقَ أَقسامٍ مُحدَّدةٍ، لِلتَّعَمُّقِ في مَحاوِرِ النِّقاش.

اختُتِمَ اللِّقاءُ بِصَلاةِ نِصفِ النَّهار، تَلَتْها مائِدَةُ الغَدَاء، الّتي جَمَعَتِ الحاضِرينَ في أَجواءِ المَحَبَّةِ والأُخوَّة.

أقباط أقباط الكاثوليك