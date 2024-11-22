الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر 2024

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 111 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 15 وحتى الخميس 21 نوفمبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 16 نوفمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2025/2024 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، والذي ينطلق غدًا الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري ويشهد تنفيذ 5 دورات تدريبية، يستفيد منها 151 متدرباً من جميع المحافظات.

قامت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، بتسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة في محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 60 مليون جنيه، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بليو شياو لياو عمدة مدينة لوتشو بالمقاطعة في ختام زيارتها لمقاطعة سيتشوان الصينية، ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن شكرها لما شاهدته من حفاوة الاستقبال وحسن الاستضافة للوفد المصري وما تابعته خلال زيارة المدينة من تطور في منظومة إدارة الموانئ والمصانع ، مشيرة إلي أوجه التشابه بين المدينة و محافظة دمياط ، حيث تضمنت جولتها ومحافظ الأقصر بالمدينة زيارة عدد من مصانع المنطقة الحرة للتعرف على الصناعات الجديدة والمتطورة وبعض المنتجات التي يتم تصديرها إلى مصر.

*الثلاثاء 19 نوفمبر*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وتضمنت كلمتها الآتي:



- عرض أولويات عمل الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات.

- عرض خطة الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات.

- عرض خطة الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات.

- عرض جهود الوزارة لاستكمال منظومة المخلفات الصلبة والنمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات.



- عرض جهود الوزارة لتحقيق بناء اقتصاد محلى جاذب للاستثمارات لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات وتحسين البنية التحتية.



- عرض جهود الوزارة لتعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة وتوسيع نطاق اللامركزية.

- عرض نتائج ومخرجات يوم المدن العالمي بالإسكندرية والمنتدي الحضري العالمي بالقاهرة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، وتضمنت كلمتها الآتي:-

-استعرضت محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهي الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية، ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقي الوزارات والجهات ذات الصلة، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية.

- عرضت الخطة الاستثمارية للمحافظات وديوان عام الوزارة.

- عرضت الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومصرف كيتشنر.

- عرضت الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة وجهود إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وموقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات.

- كشفت عن جهود الوزارة في اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء وتنفيذ قانون التصالح بجميع المحافظات.

- كشفت عن جهود الوزارة في تقنين واسترداد أراضي الدولة والتعامل مع منظومة المتغيرات المكانية بجميع المحافظات.

- عرضت جهود الوزارة في تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.

- كشفت عن جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر بالمحافظات.

- كشفت عن جهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل بجميع المحافظات.

*الأربعاء 20 نوفمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والاستثماريّة الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذها وكذا موقف تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهود المحافظة في ملف التصالح و تنفيذ الموجة الـ 24 لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كما التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المهمة وعلي رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بالأسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القري والمدن والمراكز ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين الأخير .

*الخميس 21 نوفمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدداً من للمشروعات في عدة قطاعات، كما شهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة، وتتضمن فعاليات الزيارة الأتي:-

- تفقد القرية التراثية ومعرض ايادي مصر.

- افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة بالوادي الجديد.

- تفقد جامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

- تفقد العاصمة الإدارية الجديد بعد التشغيل التجريبي لعدد من مبانيها.

- عقد لقاء مع وفدا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين .

- عقد لقاء جماهيريا مع نواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالمحافظة.

- تفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة.

- تفقد "مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية".

- تفقد "مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات" بمدينة الخارجة.

- تفقد المدينة الشبابية بالخارجة.

- عقد لقاء جماهيري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من العُمد، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

- افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS.

- افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي بمدينة الخارجة.