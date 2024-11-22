برلمانية تقترح تحسين جودة شبكات الإنترنت مع زيادة أسعار الأرضي وكروت الشحن

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الإتصالات، بهدف تحسين شبكات الانترنت وتحسين الجودة المقدمة للعميل بعد تداول أخبار تفيد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وكروت الشحن.

وأشارت راوية مختار، إلى وجود أزمة يلمسها العاملين في مجالات العمل التي تعتمد على الإنترنت وإتاحة شبكة جيدة وسريعة، خاصةً أن الكثير تتعطل أعماله نتيجة ضعف الإنترنت في مصر، بجانب الطلاب مع اقتراب مواعيد الامتحانات كل عام.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ورود الكثير من الشكاوى بشأن ضعف الشبكات المتهالكة وأبراج التغذية القديمة التي يكمن بها العديد من المشكلات في التشغيل، مع وجود بعض الأبراج وليس بها وقود لتعمل به وتغذي المناطق وبالتالي تضعف الشبكات في العديد من المناطق.

وأكدت «مختار» على ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وعدم التفرقة في جودة الشبكات من منطقة إلى أخرى، والمسؤول عنها هي الشركات التي تعمل تحت رقابة جهاز تنظيم الاتصالات، خاصةً بعد تداول أخبار عن الجهاز تفيد بالموافقة على إقرار الزيادة الجديدة.

وتابعت: نرى أن أسعار الانترنت تكون أغلى من جودة الخدمة لما يحدث من انقطاع دائم للإنترنت أو متقطّع.

وبناءً على ما سبق، طالبن النائبة وزارة الاتصالات التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ تحسين شبكات الانترنت وتحسين الجودة المقدمة للعميل قبل تفعيل زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وكروت الشحن التي وافق عليها جهاز الإتصالات.