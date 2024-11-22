السفارة الأمريكية بالقاهرة تنظم مؤتمر" رائدات الأعمال"



عقدت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم مؤتمر أكاديمية رائدات الأعمال، ، وافتتحت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى غارغ ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلال، فعاليات المؤتمر الذي ضم قادة الصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال الشباب. قدم هذا الحدث للمشاركين في أكاديمية رائدات الأعمال رؤى قيمة حول ريادة الأعمال وفرص التواصل والأدوات العملية لنمو الأعمال. تم تنظيم المؤتمر من قبل المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة (ACC) وتم تنفيذه من قبل مركز ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC-CEI).

وقالت السفير هيرو مصطفى للمشاركين في المؤتمر: "عندما تنجح النساء، تنجح مصر"، مضيفة أن "الاستثمار في النساء ومساعدتهن في تحقيق أهدافهن يشكل أولوية قصوى للحكومة الأمريكية".

وشجعت السفير هيرو مصطفى رائدات الأعمال على متابعة أحلامهن، قائلة: "أقف أمامكم اليوم كأم عاملة مع ابنتين صغيرتين... وآمل أن يلهمكم عملي - والأمثلة التي قدمتها نساء مثلكن - لمتابعة أحلامكم، بغض النظر عن العقبات التي قد تواجهونها."

شهد المؤتمر، الذي أقيم خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الانتهاء من المجموعة الأولى من برنامج أكاديمية رائدات الأعمال 2024 الذي دعم 150 سيدة أعمال من منطقة الدلتا، بما في ذلك الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية ودمياط والشرقية وبورسعيد. وتناول البرنامج الشامل التحديات الفريدة التي تواجه سيدات الأعمال في الدلتا وبناء مجتمعًا داعمًا لمساعدتهن على النجاح.

تضمن المؤتمر مسابقة عرض حيث قدمت رائدات الأعمال أفكارهن التجارية إلى لجنة من خبراء الصناعة. حصلت الفائزة بالمركز الأول ياسمين العشري على 600 دولار لدعم مشروعها Refashion. كما حصلت مها حسين على 400 دولار للمركز الثاني عن مشروعها Dr. Meem.

أكاديمية رائدات الأعمال (AWE) هي مبادرة لوزارة الخارجية الأمريكية وكلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم من خلال التعليم والتواصل والتوجيه، وتدعم أكاديمية رائدات الأعمال النساء في بناء وتنمية أعمالهن.

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