فينيسيوس يتسلم جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر أكتوبر

توج البرازيلي فينيسيوس جونيور، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد الإسباني عن شهر أكتوبر الماضي.

وتسلم فينيسيوس جائزة لاعب الشهر، بعدما تألق خلال شهر أكتوبر 2024، وتفوق على زملاءه: الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، الفرنسي إدواردو كامافينجا، والمدافع الألماني أنطونيو روديجير.

وقدم فينيسيوس أداء رائعًا خلال شهر أكتوبر مع ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 5 أخرى في جميع البطولات، منها هاتريك في دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس يستلم جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لشهر أكتوبر

وبالرغم من تألق فينيسيوس، شهد شهر أكتوبر أحداثًا مثيرة لفريق ريال مدريد، أبرزها أن الملكي تلقى هزيمة موجعة في الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل أن يحقق فوزًا ساحقًا على بوروسيا دورتموند بخمسة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وعبر فينيسيوس عن سعادته بالحصول على الجائزة، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات مع ريال مدريد.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: «أنا سعيد للغاية بمودة جميع مشجعي ريال مدريد وهذه الجائزة هي مصدر فخر لي».

وأضاف النجم البرازيلي: «نحن نعمل بجد للفوز بالمباريات المهمة القادمة الآن. لقد سجلت بعض الأهداف ولعبت مباريات جيدة أيضًا».

وأتم فينيسيوس جونيور: «آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المنوال حتى نهاية الموسم للمساعدة في الفوز بالألقاب. يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، فنيًا وبدنيًا. نحن ريال مدريد ونحن مستعدون دائمًا».