محام بـ "الجنائية الدولية": الولايات المتحدة لا يمكنها حجب أي مذكرات اعتقال تصدر من المحكمة

قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا يمكنها حجب صدور أي مذكرات اعتقال تصدرها المحكمة.

وأضاف "كارنافاس"، بقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ واشنطن ستفرض عقوبات على الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت، مؤكدًا أن الدول الأعضاء ستلتزم بمنع سفرهما إليها عقب مذكرات الاعتقال.

وأوضح أن قرار اعتقال نتنياهو وجالانت ليس مرتبطًا بأي جوانب عنصرية أو عرقية، ويجب إجراء تحقيقات جنائية واتخاذ تدابير قانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، لافتًا إلى أن تل أبيب ليس لديها الحق في ارتكاب كل هذه الجرائم وفرض سياسة التجويع في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها للحد من تفعيل القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية.