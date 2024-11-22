محمد عبد المقصود يفوز برئاسة اتحاد رفع الأثقال

فاز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد المصري لرفع الأثقال بعد إجراء الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير شؤون الاتحاد حتى عام 2028.

وحصد محمد عبد المقصود على 9 أصوات فيما حصل منافسه عمرو رمضان على 6 أصوات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال كالتالي: أحمد سمير في منصب نائب الرئيس محمد إحسان سكرتير عام، مصطفى راتب أمين الصندوق وفي العضوية محمد أيمن، محمد سمير، انجا سيد، محمد فاروق، علي عبد الكريم

ويتكون مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال من رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير عام و 4 أعضاء.

وتضم عدد الهيئات في الجمعية العمومية للاتحاد لرفع الأثقال 16 هيئة هم: ”نادى كهرباء القاهرة، نادى كهرباء طلخا، نادی 23 يوليو، نادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، نادى المؤسسة العسكرية بأسيوط، نادى المؤسسة العسكرية بالهايكستب، نادي شباب ناصر بالفيوم، نادي كهرباء الإسماعيلية، نادى الترسانة، نادي طلائع الجيش، نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، نادى المؤسسة العسكرية بالمنيا، نادي الفرسان، نادي ناصر الجيزة، النادي القومي، نادي غرب البلد “.