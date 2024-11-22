العراق: اتخذنا خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات إسرائيل

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، اتخاذ خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات إسرائيل، مبينا أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

وأكد حسين في كلمته خلال أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024)، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها تركز على إبعادها عن البلاد.

وقال: إن "المنطقة تحت النار والعراق جزء من المنطقة، ونحن قلقون على الوضع"، لافتا الى أن "هناك تهديدات واضحة من قبل الكيان الإسرائيلي".

كما أكد حسين أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وسياستها إبعادها عن البلاد، مضيفا أن الحكومة العراقية مستمرة في اتصالاتها مع العديد من العواصم الغربية المؤثرة لوقف الهجوم على العراق.