رياضة الجيزة تطلق مبادرة "القائد المحترف"

نحو الجمهورية الجديدة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تستعد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة لإطلاق مبادرة "القائد المحترف"، ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتعمل المبادرة وفق خطة زمنية تبدأ من يوم غداً السبت 23 وحتى 27 نوفمبر 2024 بنادي طلعت حرب الرياضي، و تهدف إلى رفع كفاءه العاملين وتأهيلهم كقيادات صف ثاني قادرين على القيادة الإدارية وتولي المناصب القيادية ، كما تمكنهم من التفكير الإستراتيجي والإبداع والابتكار في تطوير مجال العمل داخل الإدارات المتعددة بالمديرية.

وقال الدكتور محمود الصبروط:" لقد شهدت مصر في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو تطورات سياسية هامة وحراكاً جماهيرياً حيث تم تمكين الشباب في عدد من المجالات لشغل عدد كبير منهم بالمواقع الهامة كمعاونين للوزراء وكانت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي من أوائل الوزارات التي تبنت هذا الفكر الواعي والمستنير والذي ظهر جلياً عبر البرامج التي تنفذها، وخطط الوزارة لرفع كفاءة الشباب العاملين لديها ومؤتمرات الشباب، وبرامج التأهيل لسوق العمل وغيرها من المشروعات المتعددة التي تنفذها إدارة مركزية متخصصة هي"تمكين الشباب"، ومن هنا جاء دور المديريات لتنفذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لرفع كفاءه العاملين بالمؤسسات الشبابية والرياضية التابعة لها.



و أضاف:" كذلك توجه الدولة والقيادة السياسية إمكاناتها للوصول إلى قادة محترفين قادرين على تحقيق رؤية واضحة يجمعون بين الكفاءة العملية والمهارات القيادية ويتسمون بالقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بالوقت المناسب لمواجهة التحديات ورفع إسم مصر عالياً في جميع المجالات".

وأكمل: "حيث تمثل قيادات الصف الثاني العمود الفقري لاستدامة النجاح في المؤسسات وتكون بمثابة احتياطي استراتيجي قادر على تولي القيادة في أي وقت، لذا وجب التركيز على إعدادهم وتأهيلهم عن طريق برامج تدريبية متخصصة تعزز المهارات الفنية والقيادية كذلك يتم توفير القادة المتمرسين لتقديم النصح والإرشاد".

وشرح الصبروط آلية العمل قائلًا: "مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد حددت آلية العمل بهذه المبادرة بداية بترشيح عدد 2 من كل إدارة فرعية ضمن 19 إدارة تابعين لها، كما يتم تحديد عدد واحد من كل إدارة مركزية وفق برنامج تدريبي يشمل عدة محاور منها "القيادة الحديثة وإعداد القائد ، التواصل الفعال ، مراكز الشباب ، حقوق وواجبات العاملين ، حل المشكلات واتخاذ القرار ، الهيئات والأندية الرياضية ، التعامل الفعال مع ضغوط العمل ، الحوكمة والمراجعة الداخلية ، الإدارة الحديثة وشكلها بالمستقبل ، والإستثمار والإنشاءات ،ودور الإعلام في تطوير المؤسسات وربطها بالعالم الخارجي ".

واستطرد قائلًا: "يُعد هذا البرنامج هو الخطوه الأولى للمبادرة والتي نسعى من خلالها إلى الوصول الى قادة محترفين قادرين على العمل بكفاءه عالية، حيث يمثل إعداد الصف الثاني أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر ويتطلب ذلك تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وهذا ما قامت به مديرية الشباب والرياضة بالجيزة في مراعاة اختيار المدربين الأكفاء لضمان خروج جيل جديد من القادة القادرين على قيادة مصر نحو مستقبل أفضل وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية وتعمل بجميع برامجها على تحقيقه لتخطو دائماً بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة".

تنفذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، و إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، ومديري الإدارات المركزية والفرعية.