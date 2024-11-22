روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية

أدانت روسيا اليوم الجمعة، بشدة، الضربات الإسرائيلية على مدينة "تدمر" السورية، وقالت: إن فقدان الاحترام بين الجيران وتصعيد الصراع يصعب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة "سبوتنك" للأنباء - "ندين بشدة هذا الهجوم الذي أدى، بحسب السلطات السورية، إلى مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتسبب في دمار كبير للمباني السكنية"، معتبرة أن استخدام القوة الذي قامت به إسرائيل على الأراضي السورية، وكذلك كل ما سبقه؛ يشكل انتهاكا صارخا لسيادة هذا البلد وللقواعد الأساسية للقانون الدولي.

ونبهت إلى أن "خسارة الاحترام المتبادل للجيران في المنطقة وتأجيج الصراع؛ قد يجعل من احتمال التوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط بعيد المنال".

وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية يوم الأربعاء عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر؛ ما أدى إلى مقتل 36 وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة. بحسب مصدر عسكري سوري.